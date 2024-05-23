Üye Girişi
Haberler

GMG Kastamonuspor, Iğdır deplasmanında mağlup oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig play-off üçüncü tur ilk maçında Alagöz Holding Iğdır FK'ye deplasmanda 2-1 mağlup olan GMG Kastamonuspor, kente döndü. Belediye Başkanı Hasan Baltacı, İl Genel Meclisi Başkanı Doğan Ünlü, Küre Belediye Başkanı Salih Turan, AK Parti İl Başkanı Hasan Yağcıoğlu, CHP Parti Meclis Üyesi Hikmet Erbilgin ve taraftarlar, takım otobüsünü Cumhuriyet Meydanı'nda karşıladı.

TFF 2. Lig play-off üçüncü tur ilk maçında Alagöz Holding Iğdır FK'ye deplasmanda 2-1 mağlup olan Gmg Kastamonuspor, kente döndü.

Belediye Başkanı Hasan Baltacı, İl Genel Meclisi Başkanı Doğan Ünlü, Küre Belediye Başkanı Salih Turan, AK Parti İl Başkanı Hasan Yağcıoğlu, CHP Parti Meclis Üyesi Hikmet Erbilgin ve taraftarlar, takım otobüsünü Cumhuriyet Meydanı'nda karşıladı.

Ellerinde meşalelerle takım otobüsünü durduran taraftarlar, "Şampiyon Kastamonuspor" sloganı attı.

Gmg Kastamonuspor Başkanı Cengiz Aygün, burada yaptığı açıklamada, verilen tepkilere sonuna kadar katıldığını belirterek, "Futbolcularımız maalesef Iğdır'da darbedildi. Bir takım olaylar yaşandı. Sonuç olarak bu gençlerimiz, bu aslan parçaları 3 gündür Iğdır'da savaş yaşadı. Şimdi taraftarımızın bağrına teslim oldular. Bundan sonrası sizin işiniz." dedi.

Baltacı ise Kastamonu'nun her zaman kendisine yakışanı yapacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mücadele henüz bitmedi, devam ediyor. Bu mücadeleyi Kastamonu'nun kazanacağına yürekten inanıyorum. Bizler Kastamonu'ya yakışanı yapacağız. Iğdır'da yaşananlara sessiz kalanı, orada yaşananları görmezden geleni biz kamuoyuna anlatacağız. Şimdi kenetlenme ve takımımızın arkasında durma zamanıdır. Takımımıza başarılar diliyorum. Başaracaklarına da yürekten inanıyorum."

Konuşmaların ardından GMG Kastamonuspor takım otobüsü, konvoy eşliğinde tesislere gitti.

Iğdır'da dün oynanan ve 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona eren maçın ardından stattan ayrılıp konaklayacakları otele hareket eden GMG Kastamonuspor kafilesini taşıyan otobüse Hürriyet Caddesi'nde bir grup tarafından taş atılmış, olayda otobüsün camı kırılmış, 1 futbolcu ile 1 polis yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Spor

Cumhuriyet Meydanı GMG Kastamonuspor Hasan Yağcıoğlu Hasan Baltacı Salih Turan Kastamonu AK Parti Iğdır Spor Güncel Haberler

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı

 Son anket yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor

Son anket yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor

 İstanbul'da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı

İstanbul'da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı

Bakmadan Geçme

24 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 24 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 24 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 24 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 24 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 24 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde kimler var? İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu! Astrolog Meral Türkiye Kupası şampiyonunu bildi mi, Astrolog Meral ZTK tahmini neydi 2024? 23-24 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Fenerbahçe PFDK kaç maç ceza aldı? Mert Hakan Yandaş Oosterwolde kaç maç ceza aldı? #128680 23-24 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Ziraat Türkiye Kupası'nı alan UEFA'ya gider mi? Ziraat Türkiye Kupası'nı kim kazandı? Beşiktaş mı Trabzonspor mu, ZTK'yı kim aldı? Beşiktaş marşları: En güzel Beşiktaş sözleri ve Beşiktaşlı şarkıları nelerdir? Beşiktaş taraftar sözleri 2024 #9917 Aldatmak bu hafta yok mu?
O anlar kamerada! Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı

O anlar kamerada! Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title