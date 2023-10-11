Gloria Sports Arena, Türkiye'nin ilk 'Olympic Training Center'ı seçildi

Spora ve sporcuya verdiği destekle öne çıkan Gloria Hotels & Resorts yatırımı Gloria Sports Arena, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin değerlendirmeleriyle Türkiye'de bir ilke imza atarak Olympic Training Center olmaya hak kazandı.

Gloria Sports Arena, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi akreditasyonu ile imzaladığı işbirliği anlaşmasıyla Türkiye'nin ilk Olympic Training Center ünvanını almaya hak kazandı. Özaltın Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Gloria Sports Arena CEO'su Elif Özdemir'in ev sahipliğinde Gloria Sports Arena'da gerçekleşen plaket töreninde Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'nun yanı sıra dünya ve olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ile dünya ve Avrupa yüzme şampiyonu Ben Proud da davetliler arasında yer aldı.

Elif Özdemir: "Ülkemizdeki en iyi kamp ve performans merkezi olmaya devam edeceğiz"

'Olympic Training Center' olmanın gururuyla dolu olduklarını aktaran Elif Özdemir, "50'den fazla branşta hizmet verdiğimiz tesisimizi bu yetkinlikle daha da güçlendirdik. Paris 2024'e bir yıldan az süre kala başta milli sporcularımız olmak üzere dünyanın dört bir yanından şampiyon sporcuları bir kez daha ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Sporcular için sunduğumuz imkanların Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından onaylanması bizim için çok kıymetli. Bu süreçte Olympic Training Center olarak uluslararası şampiyonalara hazırlanacak tüm federasyon ve elit sporcular için ülkemizdeki en iyi kamp ve performans merkezi olmaya devam edeceğiz. Bu sebeple başta Sayın Prof. Dr. Uğur Erdener olmak üzere Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Özdemir, uluslararası sporcu ve takımlarla olan temaslarını daha da artırarak dünya ölçeğinde bir merkez olma hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceklerinin de altını çizdi.

Türkiye ve Antalya açısından çok heyecan verici bir amaç için bir araya geldiklerini belirten Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, "Bu özel destinasyonun olimpiyat takımlarına ev sahipliği yapacak olması heyecan verici. Bu derece yüksek standartlara sahip bir tesisin Antalya'da hizmet vermesi ise bizi gururlandırıyor. Olimpik takımlara destek olmak ve onları hazırlamak bizi mutlu ediyor. Başarılı takımları olimpiyatlara göndermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Uğur Erdener: "Tesisin TMOK tarafından akredite edilmesi buraya prestij getirecek"

Tesisin temelinde Özaltın Holding ve Gloria Hotels & Resorts kurucusu Nuri Özaltın'ın vizyonunun olduğuna dikkat çeken, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, "Rahmetli Nuri Özaltın, Gloria Sports Arena'nın geleceğini Elif Özdemir'e emanet etmişti. Elif Özdemir ise bu mirası en iyi şekilde ileriye taşıyor. Mevcut olimpiyat hazırlık merkezleri arasında dünyanın en iyi 2-3 tesisi arasında yerini alıyor. Bir sporcunun tüm ihtiyaçlarını karşılayan bu tesis sadece Türk sporcular için değil yabancı sporcular için de eşsiz bir tesis. Böyle bir tesisin Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından akredite edilmesi buraya prestij getirecek. Yüksek standartlara sahip bu tesisin elbette bir maliyeti var ama sporcuların başarısı için o maliyete de değer. Önümüzdeki dönemde tesisin daha da geliştirilerek çok daha iyi bir hale geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Abdullah Topaloğlu: "Türk sporuna çok büyük katkılar sağlayacak"

Düzenlenen törende söz alan Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ise, "Kamplarımıza ev sahipliği yapan Gloria Sports Arena, sporcularımızın başarılarında büyük rol oynuyor. Sporcumuz Mete Gazoz'un başarısında da önemli bir yere sahip olan bu tesisin önümüzdeki dönemde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğiyle Türk sporuna çok büyük katkılar sağlayacağına eminim" şeklinde konuştu.

Mete Gazoz: "Bir sporcunun istediği her şey fazlasıyla var"

Uzun yıllar Gloria Sports Arena'da antrenmanlar yapan dünya ve olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz da şunları söyledi:

"Gloria Sports Arena'yı kendi evim gibi görüyorum, uzun yıllardır buradayım ve burayı çok seviyorum. Bir sporcunun istediği her şey fazlasıyla var. Kamp ortamında kafamıza takılacak hiçbir şey yok, sadece işimize odaklanıyoruz. Yurt dışında sporculara burayı anlattığımız zaman gıpta ile bakıyor. Böyle bir tesiste olmak mutluluk verici."

Benjamin Proud: "Elde ettiğim 3 şampiyonlukta buranın katkısı çok büyük"

7 yıldır bu tesiste antrenman yaptığına dikkat çeken İngiliz yüzücü Benjamin Proud, "Bu merkezde olmaktan çok mutluyum. Geçtiğimiz yıllarda elde ettiğim 3 şampiyonlukta buranın katkısı çok büyük. Gloria Sports Arena'nın sağladığı imkan ve yüksek hizmet kalitesi bize yardımcı oluyor. Burada geçen 7 yıl içerisinde tesisin ilerleyişine şahitlik etmek ise mutluluk verici. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) akreditasyonu ile buranın olimpiyat tesisi olması çok kıymetli" şeklinde konuştu. - İSTANBUL