Üye Girişi
Haberler

Gloria Cup 2024 Basketbol Turnuvası Antalya'da Düzenlenecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gloria Sport Arena, sezon öncesi hazırlık dönemindeki organizasyonlarını 11-15 Eylül tarihleri arasında Gloria Cup 2024 ile sürdürecek. Euroleague temsilcileri Alba Berlin ve Zalgaris Kaunas da turnuvada yer alacak.

Gloria Cup 2024 basketbol turnuvası 11-15 Eylül tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek.

Gloria Sport Arena, sezon öncesi hazırlık dönemindeki organizasyonlarını 11-15 Eylül tarihleri arasında Gloria Cup 2024 ile sürdürecek. Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda Euroleague temsilcileri Almanya'dan Alba Berlin ve Litvanya'dan Zalgaris Kaunas da yer alacak.

Elif Özdemir: "Tüm branşlarda büyük planlarımız önümüzdeki aylarda açıklayacağız"

Etkinlikle ilgili düşüncelerini aktaran Gloria Sports Arena CEO'su Elif Özdemir, "2014 yılında İstanbul'da basketbol ile başlayan Gloria Cup Voleybol Turnuvası, atletizm Kupası, basketbol turnuvası ve kano şampiyonası olarak devam etmektedir. 2025 yılında 10. senesini kutlayacağız. Organizasyondaki tüm branşlarda büyük planlarımızı önümüzdeki aylarda açıklayacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

ALBA Berlin istanbul Antalya Kaunas Berlin Güncel Eylül Spor

Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası

Narin'in babası amca Salim Güran mı? DNA testinin sonucu çıktı

 Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi! Narin'in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar

Sıra merdivenlerden düşerek öldüğü söylenen ablaya geldi

 Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

Narin neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
Otomotiv devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak

Otomotiv devinden önemli karar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BESYO SONUÇLARI! BESYO sonuçları ne zaman açıklanacak? BESYO sonuçları ne zaman açıklanır 2024? Kötü Kan dizisi hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda başlıyor? Kötü Kan dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? Taylor Swift İstanbul konseri ne zaman? Taylor Swift İstanbul'a ne zaman gelecek? İstanbul konser biletleri ne zaman satışa çıkacak? Selena Gomez kimdir? Selena Gomez kaç yaşında, nereli? Selena Gomez'in markasının adı ne? Ahsen Eroğlu kimdir? Ahsen Eroğlu kaç yaşında ve nereli? Ahsen Eroğlu oynadığı diziler neler? VOLARANT ÇÖKTÜ MÜ? Volarant neden açılmıyor? Valorant TR server nerede, İstanbul sunucusu yok mu? 10 Eylül son gelişmeler... Muhatap nasıl yazılır? Muhattap mı, muhatap mı? TDK'ye göre muhatap nasıl yazılır, ne anlama gelir? Deha dizisi ne zaman başlıyor? Deha dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? META kabul etti! Narin'in amcasının silinen mesajları Türkiye'ye gönderilecek mi? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 10 Eylül Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor? İzmir 10 Eylül su kesintisi sorgulama! Bornova, Karşıyaka ve Ödemiş sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi olan yerler neresi?
title