Gloria Cup 2024 Basketbol Turnuvası Antalya'da Düzenlenecek

Gloria Cup 2024 basketbol turnuvası 11-15 Eylül tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek.

Gloria Sport Arena, sezon öncesi hazırlık dönemindeki organizasyonlarını 11-15 Eylül tarihleri arasında Gloria Cup 2024 ile sürdürecek. Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda Euroleague temsilcileri Almanya'dan Alba Berlin ve Litvanya'dan Zalgaris Kaunas da yer alacak.

Elif Özdemir: "Tüm branşlarda büyük planlarımız önümüzdeki aylarda açıklayacağız"

Etkinlikle ilgili düşüncelerini aktaran Gloria Sports Arena CEO'su Elif Özdemir, "2014 yılında İstanbul'da basketbol ile başlayan Gloria Cup Voleybol Turnuvası, atletizm Kupası, basketbol turnuvası ve kano şampiyonası olarak devam etmektedir. 2025 yılında 10. senesini kutlayacağız. Organizasyondaki tüm branşlarda büyük planlarımızı önümüzdeki aylarda açıklayacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL