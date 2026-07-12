Manisa Basket'ten iki oyuncuya teşekkür

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Glint Manisa Basket, yeni sezonda kadroda olmayacak iki oyuncu için veda mesajı yayınladı. Manisa temsilcisi, Faruk Yerkazanoğlu'yla yolların ayrıldığını açıklayıp, Euroleague ekibi Paris Basketball'a transfer olan Maozinha Pereira'ya da kulübe verdiği katkıdan dolayı teşekkür ederek, kariyerinin yeni döneminde başarılar diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı