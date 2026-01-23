Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Glint Manisa Basket, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 79-71'lik skorla mağlup etti. Maçı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile birlikte yerel yöneticiler de izledi.

Salon: Muradiye

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Tolga Edis, Uğur Akyıldız

Glint Manisa Basket: Stevenson 9, Smith 11, Altan Çamoğlu, Johnson 6, Pereira 25, Yiğit Onan 10, Starks 7, Buğra Çal 9, Zemaitis, Martin 2,

Onvo Büyükçekmece Basketbol : Lecque 14, Van Der Vuurts 12, Metin Türen 7, Pipes 4, Bandaogo 14, Pusica 9, Muhaymin Mustafa, Can Kaan Turgut, Myers, Doğan Şenli 6, Johnson 5,

1. Periyot: 14-21

Devre: 37-32

3. Periyot: 57-53

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da maçı izledi. Bayraktar'a AK Parti Manisa milletvekilleri Ahmet Mücahit Arınç ve Tamer Akkal ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Manisa Valisi Vahdettin Özkan da eşlik etti.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
