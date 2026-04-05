Manisa Basket, İstanbul'da oynayacak
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Glint Manisa Basket yarın Bahçeşehir Koleji'yle İstanbul deplasmanında karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 20.30'da yapılacak. Manisa Basket ligde 24 haftayı 8 galibiyetle geçti. EuroCup'ta Beşiktaş'a elenerek final şansını kaçıran Bahçeşehir Koleji'nin 18 galibiyeti bulunuyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı