Gıyasettin Tetik, Altın Madalyalı Çırak Haberiyle Ödül Kazandı

GÜNEYDOĞU Gazeteciler Cemiyeti'nin (GGC) düzenlediği 39'uncu 'Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda, Demirören Haber Ajansı muhabiri Gıyasettin Tetik, 'Altın madalyalı çırak' haberiyle spor dalında birincilik ödülünü kazandı.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin bu yıl 39'uncusunu, 1 Mayıs 2025'te hayatını kaybeden gazeteci Ümit Özdal anısına düzenlendiği 'Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması sonuçlandı. Mesleki çalışmaları teşvik etmek, habercilikte kaliteyi artırmak ve kamu yararına yapılan eserleri ödüllendirmek amacıyla Türkiye'nin farklı illerinden gönderilen çok sayıda başvuru değerlendirildi. Seçici kurulun incelemesi sonucunda 12 eser birincilik ödülüne layık görüldü. Yarışmada, ayrıca GGC Özel Ödülü Van'da geçen yıl 27 Eylül'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan ve 15 Ekim'de Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in adalet mücadelesi veren babası Nizamettin Kabaiş'e verildi. Basın Özgürlüğü Ödülü ise Gazze'de görev yaparken 30 gazetecisi öldürülen ve ofisi bombalanan El-Cezire'ye verildi. Jüri Özel Ödülü ise 3 Mayıs 2025'te geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e verildi.

Dha MUHABİRİ GIYASETTİN TETİK'E SPOR DALINDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Yarışmada, 'Spor Haberleri' kategorisinde DHA muhabiri Gıyasettin Tetik'in, Diyarbakır'da, antrenör Selman Süren'in halı sahada ters takla attığını görünce keşfedip, ikna ederek judo sporuna yönlendirdiği 7'nci sınıf öğrencisi İbrahim Halil Kadak'ın başarısını ve verdiği mücadeleyi anlatan 'Altın madalyalı çırak' haberi, jüri tarafından yılın en iyi haberi seçildi.

Sonuçların ardından GGC Yönetim Kurulu, yaptığı açıklamada ödül alan gazetecileri tebrik ederek, "Gazetecilikte kaliteyi yükseltme ve kamu yararını gözetme amacıyla bu yarışmayı sürdürüyoruz. Merhum Ümit Özdal'ı saygıyla anıyor, onun meslek sevgisini gelecek kuşaklara aktarmayı görev biliyoruz" ifadelerini kullandı.