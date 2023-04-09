Gittiği yerden geri dönmeyecek! Beşiktaş'ta Dele Alli dönemi bitti

Tedavisi için ülkesi İngiltere'ye giden Dele Alli sezonu kapattı. Kiralık oynayan futbolcu, Beşiktaş'a geri dönmeyecek. Teknik Direktör Şenol Güneş, "Onu konuşacak durumda değiliz, pas geçiyorum. Hayırlısı olsun. Hepimiz gelir gideriz, önemli olan kulübün iyi olması" dedi.