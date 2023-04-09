Gittiği yerden geri dönmeyecek! Beşiktaş'ta Dele Alli dönemi bitti
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Tedavisi için ülkesi İngiltere'ye giden Dele Alli sezonu kapattı. Kiralık oynayan futbolcu, Beşiktaş'a geri dönmeyecek. Teknik Direktör Şenol Güneş, "Onu konuşacak durumda değiliz, pas geçiyorum. Hayırlısı olsun. Hepimiz gelir gideriz, önemli olan kulübün iyi olması" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar, geriye düştüğü maçtan galip 3-1 ayrıldı.
Tedavisi için İngiltere'ye giden Dele Alli'nin sezonu kapattığı öğrenildi. Kiralık olarak forma giyen yıldız futbolcunun Beşiktaş'a geri dönmeyeceği öğrenildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, galibiyetin ardından yöneltilen Dele Alli sorusunu, göndermeye çevirdi.
Güneş, "Dele Alli'yi konuşacak durumda değiliz. Dele konusunu pas geçiyorum. Hayırlısı olsun. Ben de dahil kulübün görevlisiyiz. Hepimiz gelip gideriz, önemli olan kulübün iyi olması" açıklamasında bulundu.