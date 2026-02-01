TFF 3. Lig: Giresunspor: 0 Orduspor 1967: 0
TFF 3. Lig 3. Grup'ta Giresunspor, konuk ettiği Orduspor 1967 ile golsüz berabere kaldı. Çotanak Stadı'nda oynanan maçta, hakemler Onur Can Dolğun, Ali İmran Genli ve Semih Tuna görev aldı.
Stat: Çotanak
Hakemler: Onur Can Dolğun, Ali İmran Genli, Semih Tuna
Giresunspor: Göktan, Emirhan, Mehmet (Talha Enes dk. 90), Şahin, Şenel Hami, Cengizhan, Muhammet Bedirhan (Yiğit dk. 61), Arda, Muhammet, Alperen (Emre dk. 55), Orçun Kaan
Orduspor 1967: Onur, Eren, Ali, Oğulcan, Cuma, Alim, Seyit Ahmet, Koray, Turgut Arda, Ali Kemal, Utku (Muhammet dk. 60)
Teknik Direktör: Cahit Erçevik
Sarı kartlar: Cengizhan Koç, Alperen Köşker, Şahin Dik, Orçun Kaan Biçer (Giresunspor), Ali Kemal Başaran, Cuma Menize, Seyit Ahmet Altın, Eren Tunalı (Orduspor 1967) - GİRESUN