Haberler

TFF 3. Lig: Giresunspor: 0 Orduspor 1967: 0

TFF 3. Lig: Giresunspor: 0 Orduspor 1967: 0
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Giresunspor, konuk ettiği Orduspor 1967 ile golsüz berabere kaldı. Çotanak Stadı'nda oynanan maçta, hakemler Onur Can Dolğun, Ali İmran Genli ve Semih Tuna görev aldı.

TFF 3. Lig 3. Grup'un 19. hafta maçında Giresunspor, konuk ettiği Orduspor 1967 ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Çotanak

Hakemler: Onur Can Dolğun, Ali İmran Genli, Semih Tuna

Giresunspor: Göktan, Emirhan, Mehmet (Talha Enes dk. 90), Şahin, Şenel Hami, Cengizhan, Muhammet Bedirhan (Yiğit dk. 61), Arda, Muhammet, Alperen (Emre dk. 55), Orçun Kaan

Orduspor 1967: Onur, Eren, Ali, Oğulcan, Cuma, Alim, Seyit Ahmet, Koray, Turgut Arda, Ali Kemal, Utku (Muhammet dk. 60)

Teknik Direktör: Cahit Erçevik

Sarı kartlar: Cengizhan Koç, Alperen Köşker, Şahin Dik, Orçun Kaan Biçer (Giresunspor), Ali Kemal Başaran, Cuma Menize, Seyit Ahmet Altın, Eren Tunalı (Orduspor 1967) - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz

Gerilim tırmanırken Veliaht Prens'ten Trump'a tarihi rest
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama

Serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Tarihi fotoğraf! Bir dönem resmen son buldu
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı

Sakatlık şoku! Sahadan gözyaşlarıyla ayrıldı