Giresunspor ve Manisa FK Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Giresunspor, sahasında Manisa FK ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Manisa FK ile 0-0 berabere kaldı. Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, maçın uzatma dakikalarında fenalaşınca sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi saha içinde yapıldı. Daha sonra ambulansa alınan Kaplan'ın tansiyonunun yükseldiği bildirilirken, kulüpten yapılan açıklamada da sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısına Giresunspor Yardımcı Antrenörü Özgür Doğramacı katıldı. Doğramacı, yaptığı değerlendirmede, "Milli aradan sonra 10 günlük süre içerisinde analizleri iyi yaptık. Çünkü karşımızda 3 galibiyet, 1 beraberlik almış bir takım vardı. 8 gol atmış, 1 gol yemiş bir takım vardı. Biz onları iyi analiz edip, antrenmanlarda takımımıza iyi uyguladık. Duran toplarını iyi analiz ettik. Duran toplarda pozisyon vermemeye çalıştık. Bizim takımımızın durumu belli. Genç oyunculara sahip bir takımız. Koşan ve mücadele eden bir takımız. Mücadelenin üstüne baskıdan sonra hücuma çıkmayı bu hafta biraz daha fazla uyguladık. Çünkü Manisa'nın arka taraftaki eksikliğini biliyorduk. Maçın durumu böyle oldu. Büyük ihtimalle 11'e yakın şut çektik, 2 top direkten döndü. İyi bir maç oldu. Mücadeleci bir maç oldu. İyi seyir verdiğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Mustafa Kaplan'ın müsabakada rahatsızlanmasıyla ilgili de Doğramacı, "Maçın 65. dakikası falandı. Sürekli yanında olduğum için konuşuyoruz. Bende bir şey var, kalbimde bir sıkıntı var diye söyledi bana. Hatta oturttuk. Dördüncü hakem beni uyardı, fazla çıkma diye. Maçta tabii tempolu oldu. Biraz stresli bir maç oldu. O ara bana söyledi. Maçın bitimine 25 dakika kalmıştı. Ben de dedim, hocam su içelim. Tabii geçmişte böyle bir şey olmadığı için büyük ihtimal maçın stresinden dolayı oldu" dedi.

Osman Zeki Korkmaz: "Daha iyi olmamız gerekirdi"

Manisa FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise değerlendirmesinde şunları dile getirdi:

"Biz kendi tarafımızdan bakarsak aslında 2 puan bıraktığımızı söyleyebiliriz. Oyun itibariyla daha iyi olmamız gerekiyordu. Daha üretken olmamız gerekiyordu. Giresunspor'un bize karşı mücadele öncelikli oynayacağını biliyorduk. Aslında buna birebir mücadelelerle cevap verdik ama oyun kurgumuzu sahaya yansıtamadık. Biraz acele ettik aslında pozisyon ve skor yakalamada. Sonuç alacak bazı pozisyonlar bulduk. Artık orada da birkaç pozisyon üzerinden maçı değerlendiremeyiz. İşin aslı burada iyi bir mücadele örneği ortaya koyduk. Fakat çalıştığımız oyun formatını sahaya yansıtamadık. Tekrardan Giresunspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim." - GİRESUN