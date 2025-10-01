Haberler

Giresunspor, Trabzon'u Deplasmanda Mağlup Etti

Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 7. haftasında Giresunspor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 36-29'luk skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, 15-15 eşitlikle bitti.

Giresun ekibi, ikinci yarıda skorda öne geçti ve sahadan 36-29 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
