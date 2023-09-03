Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: Bireysel hataları fazlaca yaptığımız bir müsabaka oynadık

- Mustafa Kaplan : "Bireysel hataları fazlaca yaptığımız bir müsabaka oynadık"

İSTANBUL - Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, kendilerine göre daha tecrübeli bir takımla karşılaştıklarını vurgulayarak, "Bireysel hataları fazlaca yaptığımız bir müsabaka oynadık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Giresunspor, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından yapılan basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "İyi başladığımız bir maçtı. Bireysel hataları fazlaca yaptığımız bir müsabaka oynadık. Dinamik bir takımız. Çok genç bir takımız. Böyle maçlarla tecrübe kazanmaya devam edeceğiz. Zaman zaman iyi oynuyoruz ama bazı maçlarda tecrübesizliğimiz yüzünden puan kayıpları yaşamaktan kaçamıyoruz. Bu maç öncesi duran toplara dikkat etmemiz gerektiğini biliyorduk. Oyuncularımı bu konuda uyarmıştım ama ne yazık ki bunu uygulayamadık. Rakibimiz kaliteli ayaklara sahip. Caner Erkin de bunlardan bir tanesi. Beraberlikten sonra akan oyunda fırsat vermemeliydik. Tecrübeli bir rakibe karşı oynadık. Eyüpspor'u galip geldiği için tebrik ediyorum. Maçın hakemlerini yönetiminden dolayı tebrik ediyorum. Milli aradan sonra iyi maçlar çıkarıp yolumuza bakacağız" diye konuştu.