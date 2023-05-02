Giresunspor maçına yetişecek mi? Fenerbahçe'nin yıldızından kahreden haber

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Sivasspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup eden ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını azaltan Fenerbahçe, takımın başarılı oyuncusu İsmail Yüksek'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

YIRTIK VE KANAMA VAR

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in Sivasspor maçında sakatlık yaşadığını ve çekilen MR görüntülemesi sonucu kalça kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İsmail Yüksek'in D.G. Sivasspor ile oynanan karşılaşma sonrası ortaya çıkan ağrı şikayetleri üzerine Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Kalça kas grubunda yırtık ve kanama alanı izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.