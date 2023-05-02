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Giresunspor maçına yetişecek mi? Fenerbahçe'nin yıldızından kahreden haber

Giresunspor maçına yetişecek mi? Fenerbahçe'nin yıldızından kahreden haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında sakatlanan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in kalça kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Sivasspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup eden ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını azaltan Fenerbahçe, takımın başarılı oyuncusu İsmail Yüksek'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

YIRTIK VE KANAMA VAR

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in Sivasspor maçında sakatlık yaşadığını ve çekilen MR görüntülemesi sonucu kalça kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Giresunspor maçına yetişecek mi? Fenerbahçe'nin yıldızından kahreden haber

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İsmail Yüksek'in D.G. Sivasspor ile oynanan karşılaşma sonrası ortaya çıkan ağrı şikayetleri üzerine Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Kalça kas grubunda yırtık ve kanama alanı izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Giresunspor maçına yetişecek mi? Fenerbahçe'nin yıldızından kahreden haber

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

İsmail Yüksek Fenerbahçe Spor Haberler

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