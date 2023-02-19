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Giresunspor Kayserispor maçının gelirleri depremzedelere bağışlanacak

Spor Haberleri

Giresunspor Kayserispor maçının gelirleri depremzedelere bağışlanacak

Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor, Eynesil Belediyespor ve Orduspor 1967 takımları ile depremzedeler yararına oynayacağı dostluk maçlarının iptal edildiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor, Eynesil Belediyespor ve Orduspor 1967 takımları ile depremzedeler yararına oynayacağı dostluk maçlarının iptal edildiğini açıkladı. Giresunspor'un, Kayserispor ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 23. hafta mücadelesinin gelirlerinin tamamının ise depremzedelere bağışlanacağı kaydedildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Eynesil Belediyespor ve Orduspor 1967 ile oynanması planlanan hazırlık maçları, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor ile oynayacağımız erteleme maçı ve TFF'nin diğer haftaların programını açıklamasıyla birlikte belli olan maç takvimimiz nedeniyle iptal edilmiştir. Kayserispor karşılaşmasının bilet gelirlerinin tamamı depremzedelere bağışlanacaktır. Bilet fiyatları ve diğer bilgilendirmeler 20 Şubat Pazartesi günü açıklanacaktır" denildi. - GİRESUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Giresunspor Orduspor Spor Haberler

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