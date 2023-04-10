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Giresunspor'dan MHK'ya sert tepki: Lale Orta istifa

Giresunspor'dan MHK'ya sert tepki: Lale Orta istifa

Spor Haberleri

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'dan, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'ya istifa çağrısı geldi. Karadeniz ekibinin başkanvekili Ferhat Karademir, Beşiktaş ile oynadıkları maçta Vincent Aboubakar ve Görkem Sağlam arasındaki pozisyonu paylaşarak, "Hiç kimse Giresunspor'u sahipsiz zannetmesin. İstifa bekliyoruz Lale Orta." ifadelerini kullandı.

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'ya istifa çağrısı yaptı.

Giresunspor'dan MHK'ya sert tepki: Lale Orta istifa

Karadeniz ekibinin başkanvekili Ferhat Karademir, sosyal medya hesabından Beşiktaş ile oynadıkları maçta Vincent Aboubakar ve Görkem Sağlam arasındaki pozisyonu paylaştı.

"İSTİFA BEKLİYORUZ LALE ORTA"

Karademir, yaptığı paylaşımda, "Aboubakar'ın oyuncumuza 1 değil arka arkaya 2 teması hakem hatası olarak geçiştirilecek bir olay değildir. Hiç kimse Giresunspor'u sahipsiz zannetmesin. İstifa bekliyoruz Lale Orta." ifadelerine yer verdi.

Giresunspor'dan MHK'ya sert tepki: Lale Orta istifa

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş ile Giresunspor maçında siyah-beyazlıların bulduğu ikinci gol öncesinde Vincent Aboubakar ile Görkem Sağlam arasında yaşanan pozisyon büyük tartışmalara neden olmuştu.

İşte o paylaşım;

Giresunspor'dan MHK'ya sert tepki: Lale Orta istifa

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Vincent Aboubakar Giresunspor Lale Orta Beşiktaş Spor Haberler

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