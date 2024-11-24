Giresunspor'da Şok Ayrılık: Teknik Direktör Metin Aydın İstifa Etti

TFF 2. Lig ekiplerinden Giresunspor'da Teknik Direktör Metin Aydın istifa etti.

TFF 2. Lig'de zorlu günler geçiren Giresunspor'da şok ayrılık yaşandı. Ligde üst üste 10 mağlubiyet alan Giresunspor'da Teknik Direktör Metin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu.

Metin Aydın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sezon başından beri, bugüne gelinen süreçte iki kez istifamı sunduğum Giresunspor teknik direktör görevimden ayrılmış bulunuyorum, Başkan Emin Ertuğral ve beni destekleyen gerçek Giresunspor taraftarlarına teşekkür ediyorum. Önemli olan çotanak armadır. Giresunspor'umuza bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum." - GİRESUN