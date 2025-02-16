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Giresunspor, Bucaspor'a 2-1 Mağlup Oldu

Giresunspor, Bucaspor'a 2-1 Mağlup Oldu
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Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Giresunspor, sahasında Bucaspor 1928 takımıyla karşılaştı ve mücadelesi 2-1'lik skorla ev sahibi ekibin mağlubiyetiyle sonuçlandı. Giresunspor'un tek golü Ertuğrul Şenlikoğlu'ndan gelirken, Bucaspor'un gollerini Çağrı Ortakaya ve Cebrail İrtürk kaydetti.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 23. hafta maçında Giresunspor, sahasında karşılaştığı Bucaspor 1928'e 2-1 mağlup oldu.

Hakemler: Burak Kamalak, Sezgin Altun, Gökhan Karaboğa

Giresunspor: Göktan, Ahmet Lütfi, Furkan Arda (Alperen dk. 46 (Emre dk. 66)), Ertuğrul, Arda Cebeci, Miraç (Şahin dk. 46), Ali Emirhan, Arda Kılıç, Mehmet, Emirhan, Furkan

Yedekler: Ahmet Taha, Ömer Asaf, Emir, Gökmen, Ahmet, Orçun Kaan

Teknik Direktör: Adil Tozlu

Bucaspor 1928: Bayram, Doğan Can, Cebrail, Osman (Nizamettin dk. 46), Mehmet, İsmail (Doğan dk. 90+4), Emre Erdem, Çağrı, Buğra (Ali Emir dk. 79), Mecit Sercan (Muzaffer Buğra dk. 90+4), Zeki (Emre Nefiz dk. 67)

Yedekler: Berkin, Emir

Teknik Direktör: Ayhan Tuna Üzümcü

Goller: Çağrı Ortakaya (dk. 31), Cebrail İrtürk (dk. 89) (Bucaspor 1928), Ertuğrul Şenlikoğlu (dk. 65) (Giresunspor)

Sarı Kartlar: Ali Akçay, Arda Kılıç, Şahin Dik, Furkan Kütük, Ahmet Lütfi Kara (Giresunspor) Emre Erdem, Doğan Can Otman, İsmail Odabaşı, Mehmet Sak, Emre Nefiz (Bucaspor 1928) - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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