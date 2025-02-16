Giresunspor, Bucaspor'a 2-1 Mağlup Oldu
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Giresunspor, sahasında Bucaspor 1928 takımıyla karşılaştı ve mücadelesi 2-1'lik skorla ev sahibi ekibin mağlubiyetiyle sonuçlandı. Giresunspor'un tek golü Ertuğrul Şenlikoğlu'ndan gelirken, Bucaspor'un gollerini Çağrı Ortakaya ve Cebrail İrtürk kaydetti.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 23. hafta maçında Giresunspor, sahasında karşılaştığı Bucaspor 1928'e 2-1 mağlup oldu.
Hakemler: Burak Kamalak, Sezgin Altun, Gökhan Karaboğa
Giresunspor: Göktan, Ahmet Lütfi, Furkan Arda (Alperen dk. 46 (Emre dk. 66)), Ertuğrul, Arda Cebeci, Miraç (Şahin dk. 46), Ali Emirhan, Arda Kılıç, Mehmet, Emirhan, Furkan
Yedekler: Ahmet Taha, Ömer Asaf, Emir, Gökmen, Ahmet, Orçun Kaan
Teknik Direktör: Adil Tozlu
Bucaspor 1928: Bayram, Doğan Can, Cebrail, Osman (Nizamettin dk. 46), Mehmet, İsmail (Doğan dk. 90+4), Emre Erdem, Çağrı, Buğra (Ali Emir dk. 79), Mecit Sercan (Muzaffer Buğra dk. 90+4), Zeki (Emre Nefiz dk. 67)
Yedekler: Berkin, Emir
Teknik Direktör: Ayhan Tuna Üzümcü
Goller: Çağrı Ortakaya (dk. 31), Cebrail İrtürk (dk. 89) (Bucaspor 1928), Ertuğrul Şenlikoğlu (dk. 65) (Giresunspor)
Sarı Kartlar: Ali Akçay, Arda Kılıç, Şahin Dik, Furkan Kütük, Ahmet Lütfi Kara (Giresunspor) Emre Erdem, Doğan Can Otman, İsmail Odabaşı, Mehmet Sak, Emre Nefiz (Bucaspor 1928) - GİRESUN