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Giresunspor, Beyoğlu Yeni Çarşı'ya Yenildi

Giresunspor, Beyoğlu Yeni Çarşı'ya Yenildi
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. haftasında Giresunspor, evinde Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 4-2'lik skorla mağlup oldu. Maçta öne çıkanlar arasında goller ve kartlar yer aldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. haftasında Giresunspor evinde karşılaştığı Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 4-2 mağlup oldu.

Hakemler: Berkay Erdemir, Hasan Hüseyin Yazıcılar, Erkan Akbak

Giresunspor: Göktan, Ahmet Lütfi, Ertuğrul (Gökmen dk. 86), Arda Cebeci (Furkan Arda dk. 71), Ali Emirhan, Arda Kılıç (Miraç dk. 46), Muhammet, Barış (Emre dk. 46), Mehmet, Emirhan (Fatih dk. 76), Furkan

Beyoğlu Yeni Çarşı: Beytullah Buğra, Batuhan, Fatih, Göktan, Batuhan (Bilal dk. 59), Taha, Mutlu (Mustafa dk. 90), Adem, Murat Arda (Bora dk. 59), Bahattin Berke (Muhammet Arda dk. 72), Kubilay (Miraç Yağız dk. 59)

Goller: Göktan Işılak (dk. 11), Bahattin Berke Demircan (dk. 36, 48), Fatih Bektaş (dk. 66 pen.) (Beyoğlu Yeni Çarşı), Muhammet Turhan (dk. 45+3), Furkan Kütük (dk. 61 pen.) (Giresunspor)

Kırmızı kart: Bilal Budak (dk. 72) (Beyoğlu Yeni Çarşı)

Sarı kartlar: Batuhan Yılmaz, Bilal Budak (Beyoğlu Yeni Çarşı), Ali Emirhan Akçay (Giresunspor) - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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