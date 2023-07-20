Giresunspor Basın Sözcüsü: İlk hafta iç sahada oynamak bizim için iyi oldu

Giresunspor Basın Sözcüsü Emrullah Ekiz, ligde ilk hafta iç sahada oynayacak olmalarının iyi olduğunu belirterek, taraftarlarla hasretlerini Bodrumspor maçıyla gidereceklerini söyledi. Ekiz, ayrıca genç ağırlıklı bir kadroyla lige gireceklerini ve hedeflerinin sezonun devre arasına kadar toplayabildikleri kadar puan toplamak olduğunu ifade etti.

Giresunspor Basın Sözcüsü Emrullah Ekiz, "Ligde ilk hafta iç sahada oynayacak olmamız bizim için iyi oldu. Taraftarlarımızla olan hasretimizi Bodrumspor maçıyla gidereceğiz. Elbette ki amacımız lige iyi bir başlangıç yapmak olacak" dedi.

1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor'da basın sözcüsü Emrullah Ekiz, açıklamalarda bulundu. Fikstüre göre ligin ilk haftasında Bodrumspor ile Çotanak Spor Kompleksi'nde karşılaşacaklarını kaydeden Ekiz, "Nihayetinde her takımla karşı karşıya geleceğiz fakat ilk hafta iç sahada oynayacak olmamız bizim için iyi oldu. Taraftarlarımızla olan hasretimizi Bodrumspor maçıyla gidereceğiz inşallah. Elbette ki amacımız lige iyi bir başlangıç yapmak olacak. Lig için önümüzde yaklaşık 20 gün gibi bir süre var. Takımımızın, Bolu'daki kamp programı 31 Temmuz'da bitiyor. Buradaki çalışmalarımız sona erdiğinde takımımız, şehrimize dönecek ve hazırlıklara tesislerimizde devam edecek. Lige hazır bir halde girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.