Giresunlu Genç Halterci Muammer Kurt, Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu Hedefliyor

Giresunlu Genç Halterci Muammer Kurt, Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu Hedefliyor
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Giresun'da öğretmeninin yönlendirmesiyle haltere başlayan Muammer Kurt, uluslararası şampiyonalardan elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. 17 yaşındaki milli sporcu, Avrupa ve dünya şampiyonluğu için yoğun çalışıyor.

Giresun'da öğretmeninin yönlendirmesiyle haltere başlayıp uluslararası şampiyonalarda dereceler elde eden Muammer Kurt, Avrupa ve dünya şampiyonluğu için çalışıyor.

Ortaokulda fiziği dolayısıyla dünya ve Türk halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu'na benzetildiği için "Naim" adıyla hitap edilen Muammer Kurt, lisedeki öğretmeninin tavsiyesiyle haltere başladı.

Türkiye'deki şampiyonalarda iki birincilik ve üç ikincilik elde eden Muammer, milli takıma seçildi.

Muammer Kurt, 2023'te Moldova'daki 15 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3'üncülük, 2024'te ise Yunanistan'daki şampiyonada 4'üncülük elde etti.

Bu yıl Peru'daki Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda 6'ncı olan 17 yaşındaki milli sporcu, gelecek ay Madrid'de düzenlenmesi planlanan Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda başarıya ulaşmak için daha yoğun çalışıyor.

"Naim adından dolayı haltere merak sardım"

Giresun Spor Lisesi öğrencisi Muammer Kurt, AA muhabirine, ortaokulda kendisine "Naim" diye hitap edildiğini söyledi.

Bu durum karşısında önce şaşırdığını ancak sonraları alıştığını ifade eden Muammer, "Naim Süleymanoğlu'na benziyor muydum? Niye olduğunu bilmiyorum, o şekilde lakap takmışlardı. Ben de Naim adından dolayı haltere merak sardım. Sonra lisede haltere başladım. Antrenörüm Ömer Has da gelişimime yardım etti." dedi.

Muammer Kurt, ilk başlarda okuldan sonra vakit geçirmek için hobi amaçlı bu sporu yaptığını belirterek, Türkiye'deki yarışmalara katıldıkça öz güven kazandığını, kendini daha başarılı hissettiğini anlattı.

Avrupa ve dünya şampiyonalarından sonra halterin kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu vurgulayan Muammer Kurt, bu spora hep devam etmek istediğini kaydetti.

Muammer Kurt, halterin zorlu bir spor olduğunun altını çizerek, "Avrupa ve dünya şampiyonluğundan sonra olimpiyatlara katılmak istiyorum, olimpiyat şampiyonluğunu istiyorum. Hedeflerim büyük, inşallah sakatlık olmadan devam ederim." diye konuştu.

Antrenmanları daha disiplinli hale getirdiğini belirten Muammer, bu hedef için bazı sorumluluklar aldığını dile getirdi.

Muammer Kurt, spor sayesinde hem fiziki hem de sosyal açıdan gelişim sağladığını anlatarak, "Yurt dışı yarışmalarına gidiyoruz, farklı ülkeleri tanıma şansımız oluyor. Farklı milletlerin insanlarıyla arkadaşlıklar ediniyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Spor
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