Giovanni van Bronckhorst, Premier Lig'in devine gidiyor! Ön anlaşma tamam

Sezona Beşiktaş'ı çalıştırarak başlayan ve Siyah-beyazlılarda TFF Süper Kupa'nın sahibi olan Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yeni adresi belli oluyor.

ARNE SLOT'UN EKİBİNE KATILIYOR

Daily Mail'de yer alan habere göre; 50 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı, sürpriz bir göreve imza atıyor. Van Bronckhorst'un Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un ekibinde yardımcı teknik direktör olarak işe başlayacağı belirtildi. İki taraf arasında ön anlaşmanın sağlandığı ifade edildi.

KARİYERİ

Futbolculuk kariyerinin ardından Feyenoord, GZ&RF, Rangers ve Beşiktaş'ı çalıştıran Giovanni van Bronckhorst, bu sezon Siyah-beyazlılarda 20 maçta görev alırken 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Deneyimli hoca, 1.70 puan ortalaması yakaladı.