Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'a kapıyı gösterdi

Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile deplasmanda oynanacak ilk maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Giovanni van Bronckhorst, Kadroda düşünmediği Aboubakar'ın takımdan ayrılması gerektiğini söyledi.

"ODAKLANMIŞ DURUMDAYIZ"

"İki maç oynayacağız ve odaklanmış durumdayız. Sezona iyi başladık, hafta sonu iyi bir galibiyet aldık. İyi dinlendik ve Lugano maçına hazırlandık. Fenerbahçe ve Partizan'a karşı oynadıkları maçları izledik. İyi bir takıma karşı oynayacağız ama bizim için tek hedef grup aşamasına kalmak.

"ONLAR İÇİN DE ZOR"

"İlk 11'imiz son 3 maçta hemen hemen aynıydı. Ben rakibi izleyerek 11'i belirliyorum. Yedek oyuncularımız da var. Her maçın farklı bir ortamı olur. Sentetik zemin konusunda Hollanda'dan alışkınım, iyi sentetik zemini kötü normal zemine tercih ederim. Her oyuncu bu zeminde oynayabilir, rakibimiz de normalde sentetik çimde oynamıyor. Onlar için de zor olacak.

ABOUBAKAR VE MULEKA SÖZLERİ

Aboubakar için başka bir meydan okuma daha iyi olabilir. Bir transfer olabilirse bakacağız. Muleka da aynı şekilde transfer görüşmeleri dolayısıyla kadroda yer almıyor."