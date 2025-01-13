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Giovanni Guidetti, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Oyunu Kullandı

Giovanni Guidetti, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Oyunu Kullandı
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Guidetti, Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli okçumuz Öznur Cüre Girdi'yi de destekledi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

İtalyan başantrenör, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ile "Günlük Hayat" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Guidetti, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" adlı fotoğrafını tercih ederken, "Haber" kategorisinde ise Tahsin Ceylan'ın "Su seviyesi" isimli karesine oy verdi.

"Spor" kategorisinde oyunu "Azimle gelen" fotoğrafına verdi.

Giovanni Guidetti, "Spor" kategorisinde oyunu Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" adlı fotoğrafından yana kullandı.

VakıfBank başantrenörü, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda makaralı yay finalinde milli para okçu Öznur Cüre Girdi'nin İranlı Fatemah Hemmati'yi yenerek altın madalya kazandığı anlara ait sevincin yer aldığı fotoğrafı seçti.

İtalyan çalıştırıcı, bu kategoride seçtiği fotoğrafla ilgili, "Çoğu zaman elimizde bir şans var ve böyle bir şansa sahip olduğumuzu unutuyoruz. Öznur'un kolay bir hayatı olmamış. Öznur, savaşmaktan asla vazgeçmemiş. Spora devam etmek için hiçbir zaman pes etmeme gücü var. Bu güçle spor yapmaktan hiç vazgeçmedi. Asıl kahramanlar bu tarz insanlar olmalı. Böyle insanlar en çok hayran olunması gereken kişiler olmalı. Paralimpik Oyunları en az Olimpiyat Oyunları kadar değerli. Paralimpik Oyunları'nda yarışan sporcuların yaptıkları başlı başına ilham hikayesi. Bu yüzden Öznur'un yaptıklarına gerçekten çok büyük saygı ve hayranlık duyuyorum. Paralimpik Oyunları'na katılan herkesin inanılmaz bir efor sarf ettiğini düşünüyorum. İnsan, çoğu zaman kendisine sunulan fırsatların farkında olmuyor ama elimizde olan fırsatlara minnettar olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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