Giannis Papanikolaou: Zor yenilecek bir takım haline geliyoruz

Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Giannis Papanikolaou, Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesinde takımının gelişiminden bahsederek güçlü bir mücadele sergileyeceklerini ifade etti.

ÇAYKUR Rize spor'un orta saha oyuncusu Giannis Papanikolaou " Beşiktaş, Türkiye'nin en iyi takımlarından birisi. Kolay bir maç olmayacağını söyleyebilirim ama maç içerisinde iyi fırsatlar yakalayacağımızdan eminim. Maçı kazanmayı ümit ediyoruz. Yavaş yavaş zor yenilecek bir takım haline geliyoruz" dedi.

Çaykur Rize spor, Süper Lig'in 17'nci haftasında cumartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak. Mavi-yeşilli ekip, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesinde Çaykur Rize spor'un orta saha oyuncusu Giannis Papanikolaou basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İyi

bir takım oyuncusu olduğunu belirten Giannis Papanikolao, "Rize spor'da ikinci yılım. Geçen sezon bir sakatlık yaşamıştım. Bu sakatlık beni uzun süre sahalardan alıkoymuştu ama şu an da kendimi iyi hissediyorum. Her zaman gelişime yer vardır. Genel olarak performansımın olumlu yönde olduğunu düşünüyorum. Takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum ve tam bir takım oyuncusuyum. İçeride maç kazanmamız gerekiyor. Mümkün olduğunca evimizde çok maç kazanmamız gerekiyor. Geçmişte bunu başaramadık, içeride bir kale kurmamız lazım. Rize'yi bizim kalemiz haline getirmemiz lazım. Şu anda takımımız iyi gidiyor. Hem sonuçlarla hem de oynadığımız futbolla bunu gösterdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

'MAÇI KAZANMAYI ÜMİT EDİYORUZ'

Hafta sonunda Beşiktaş ile oynayacakları maçla ilgili düşüncelerini aktaran Papanikolao, "Yeni hocamızla çok fazla vakit geçirmiş değiliz ama tabii ki gördüğümüz şey daha da iyiye gidecek oyun ve spor anlamında. Geçen sene İstanbul'da büyük bir sonuç aldık. Umuyorum aynısını bu sezonda tekrarlayabiliriz. Şu anda Beşiktaş Türkiye'nin en iyi takımlarından birisi. Kolay bir maç olmayacağını söyleyebilirim ama maç içerisinde iyi fırsatlar yakalayacağımızdan eminim. Maçı kazanmayı ümit ediyoruz. Yavaş yavaş zor yenilecek bir takım haline geliyoruz" şeklinde konuştu.

