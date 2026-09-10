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Gian Piero Gasperini: "Evimizde oynasaydık daha farklı olurdu"

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Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Fenerbahçe karşısında iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Evimizde oynasaydık daha farklı olurdu.

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Fenerbahçe karşısında iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Evimizde oynasaydık daha farklı olurdu. Deplasmanda oynamak kolay değil" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında İtalyan ekibi Roma, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin iyi bir oyun sergilediğini söyleyen Gasperini, "Birkaç pozisyonda aynı hatayı tekrarladık. Bu bizim dikkat etmemiz gereken bir konu. Çünkü her zaman rakip alanda olamıyoruz ve savunmada açık verebiliyoruz. İki maç üst üste benzer şekilde gol yedik, buna önlem almamız gerekiyor. Oyuncularım gerçekten iyi mücadele etti ve 1-1'lik bir sonuç aldık. İkinci yarıda çok daha zorlu bir maç oldu. Bazı anlarda gol yaklaştık, birkaç santimle kaçırdığımız pozisyonlar oldu" diye konuştu.

"Evimizde oynasaydık daha farklı olurdu"

Zorlu bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını ifade eden İtalyan çalıştırıcı, "Evimizde oynasaydık süreç daha farklı işlerdi. Atina'da da aynı durum geçerli olacak. Deplasmanda oynamak kolay değil. Bu tip maçlar zor geçer çünkü rakiplerimiz kendi liglerinde zirveye oynayan takımlar. Hem teknik hem de fiziksel açıdan yıpratıcı bir maçtı. Genel olarak iyi oynadık ve oyuncularımın performansından memnunum. Bu maçı kaybedebileceğimizin de bilincindeydim. Zorlandığımız anlar da oldu, kazanmaya yaklaştığımız anlar da. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maç için güzel bir mücadeleydi. Rakip kim olursa olsun Şampiyonlar Ligi, yerel liglere kıyasla daha yüksek bir seviye gerektiriyor" şeklinde konuştu.

68 yaşındaki deneyimli teknik adam, Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın karşılaşmada sergilediği performanstan da övgüyle bahsetti.

Her iki takımın da maç içinde üstünlük kurduğu bölümler olduğunu aktaran Gasperini, "Bazı anlarda biz, bazı anlarda ise rakibimiz öne çıktı. Fenerbahçe zaman zaman çok geride kabul etti oyunu. Belki de ilk defa bu kadar savunmada kaldılar. Biz bu riski göze alarak oynadık ve ilk yarıda etkiliydik. Sonuç olarak berabere kaldık. Bu seviyede gruptan çıkmak adına her puan çok değerli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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