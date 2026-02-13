Geyik Koşusu, yarın İstanbul'da yapılacak
Yarın İstanbul'da düzenlenecek Geyik Koşusu, Belgrad Ormanı'ndaki Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı'ndan start alacak. 4, 8, 14 ve 28 kilometre mesafelerde yarışlar gerçekleştirilecek.
Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) Koşu Takımı da organizasyonda mücadele edecek.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor