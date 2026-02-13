Haberler

Geyik Koşusu, yarın İstanbul'da yapılacak

Güncelleme:
Yarın İstanbul'da düzenlenecek Geyik Koşusu, Belgrad Ormanı'ndaki Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı'ndan start alacak. 4, 8, 14 ve 28 kilometre mesafelerde yarışlar gerçekleştirilecek.

Geyik Koşusu, yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Belgrad Ormanı içindeki Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı'ndan startı verilecek Geyik Koşusu kapsamında 4, 8, 14 ve 28 kilometre yarışları yapılacak.

Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) Koşu Takımı da organizasyonda mücadele edecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
