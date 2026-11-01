Getafe evinde Sevilla'yı 3-1 yenerken Enes Ünal da golle buluştu

Getafe evinde Sevilla'yı 3-1 yenerken Enes Ünal da golle buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
LaLiga'da Getafe, sahasında Sevilla'yı 3-1 mağlup etti. Enes Ünal 68. dakikada beraberliği sağlarken Martin Satriano ve Orel Mangala'nın golleriyle kazanan Getafe puanını 12'ye çıkardı, Sevilla 17 puanda kaldı.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) milli futbolcu Enes Ünal'ın gol attığı maçta Getafe, Sevilla'yı 3-1 yendi.
Coliseum Stadı'ndaki karşılaşmada Sevilla, 19. dakikadaki Kike Salas'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Enes Ünal ile 68. dakikada beraberliği sağlayan ev sahibi ekip, 74. dakikada Martin Satriano ile öne geçti.
Konuk ekipte Manu Bueno, 90+1'de kırmızı kart gördü.
Maçın 90+4. dakikasında Orel Mangala ile skoru 3-1'e getiren Getafe, karşılaşmadan galip ayrıldı.
Bu sonuçla Getafe puanını 12'ye yükseltirken Sevilla, 17 puanda kaldı.
Kaynak: AA