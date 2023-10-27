Germencik Belediyesi Cumhuriyet Kupasını Kazandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Germencik'te düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında Cumhuriyet Kupasını, Germencik Belediyesi kazandı. Belediye Başkanı Fuat Öndeş, müsabaka sonrasında sporcuları tebrik etti.

Germencik Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kurumlar arası voleybol turnuvasında 2 grup halinde 9 takım mücadele etti. Germencik 80. Yıl Spor Salonunda oynanan final müsabakasında Germencik Belediyesi ile Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği karşılaştı. Müsabakayı Germencik Belediyesi 3-0'lık skorla kazanarak kupanın sahibi oldu. Turnuvada Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği ikinci, Germencik Kaymakamlığı üçüncü, en centilmen takım ise İlçe Sağlık Müdürlüğü oldu.

"TÜM TAKIM VE SPORCULARI KUTLUYORUM"

Turnuva sonunda Germencik Belediyesi'nin birincilik kupasını Belediye Başkanı Fuat Öndeş verdi. Başkan Öndeş, "Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasının final müsabakasında Tariş Zeytinyağı Birliği takımını 3-0 yenerek kupanın sahibi olan Germencik Belediyesi voleybol takımımızı tebrik ediyorum. Mücadele eden tüm takım ve sporcularımızı ayrıca kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.