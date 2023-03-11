Lider Kocaelispor'dan Balıkesir'de şov! Her şey yedikleri golden sonra başladı
Spor Haberleri
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Kocaelispor, düşme hattında yer alan Baynet İnşaat Balıkesirspor'u geriye düştüğü maçta 6-1 mağlup etti.
Balıkesirspor ile Kocaelispor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 6-1'lik skorla kazandı.
KOCAELİSPOR GOL YAĞDIRDI
Balıkesirspor mücadelenin 23. dakikasında Emirhan Çakır'ın golüyle öne geçerken Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri Beyhan Şimşek(2), Okan Esen(2), Tayfun Aydoğan(p), ve Cem Ekinci'den geldi.
LİDERLİĞİ PERÇİNLEDİ
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 25. hafta sonunda zirvede yer alan Kocaelispor, 27 puanla liderliğini perçinledi. Körfez ekibi, en yakın takipçisi Vanspor'un 8 puan önünde bulunuyor.
Haberler.com - Spor