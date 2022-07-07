Gerilim artıyor! Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e ilginç tepki

Kendisini futbolculuğunda şike yapmakla suçlayan Erman Toroğlu'na karşı dava açan Şenol Güneş, ünlü yorumcu için konuşma sınırlaması talep etti. Toroğlu ise bu duruma tepki vererek ağzını bantladı.

"İSTEĞİNİ YERİNE GETİRDİM"

Şenol Güneş'in konuşma sınırlandırılmasına karşı Erman Toroğlu, ''Yazdığım kitap üzerine Şenol Güneş susmam konusunda yasal tedbir istemiş, bende isteğini yerine getirdim!'' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, kitabında Süper Lig'in 1976-1977 sezonundaki Trabzonspor-Zonguldakspor maçında sonucun berabere bitmesi için şike yapıldığını öne sürdü. Göztepe'nin düştüğü bu maç sonrası Toroğlu, durumun ortaya çıkmasından sonra dağıtılan parayı, Şenol Güneş hariç, diğer herkesin iade ettiğini yazdı. Bunun ardından tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, Toroğlu'nu mahkemeye verdi.

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