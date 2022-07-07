Gerilim artıyor! Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e ilginç tepki - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gerilim artıyor! Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e ilginç tepki

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, yazdığı kitapta Şenol Güneş'in futbolculuk döneminde şike yaptığını öne sürmüştü. Bu olay üzerine harekete geçen deneyimli teknik direktör, Toroğlu'nu mahkemeye vermişti. Erman Toroğlu ise bu tepkiye ilginç bir şekilde karşılık verdi.

Kendisini futbolculuğunda şike yapmakla suçlayan Erman Toroğlu'na karşı dava açan Şenol Güneş, ünlü yorumcu için konuşma sınırlaması talep etti. Toroğlu ise bu duruma tepki vererek ağzını bantladı.

"İSTEĞİNİ YERİNE GETİRDİM"

Şenol Güneş'in konuşma sınırlandırılmasına karşı Erman Toroğlu, ''Yazdığım kitap üzerine Şenol Güneş susmam konusunda yasal tedbir istemiş, bende isteğini yerine getirdim!'' ifadelerini kullandı.

Gerilim artıyor! Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e ilginç tepki

NE OLMUŞTU?

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, kitabında Süper Lig'in 1976-1977 sezonundaki Trabzonspor-Zonguldakspor maçında sonucun berabere bitmesi için şike yapıldığını öne sürdü. Göztepe'nin düştüğü bu maç sonrası Toroğlu, durumun ortaya çıkmasından sonra dağıtılan parayı, Şenol Güneş hariç, diğer herkesin iade ettiğini yazdı. Bunun ardından tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, Toroğlu'nu mahkemeye verdi.

Haberler.com - Spor

Erman Toroğlu Şenol Güneş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (3)

Martin Sikertel:

Yakışıyor mu koskoca adama böyle soytarılıklar ya...

Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
Okan Kocabas:

Erman hoca hakkıysa Şenol Güneş bizi Dünya 3.bile yaptıysa derhal eli ayağı futboldan çektirilmeli.

Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
Fatih :

Erman hakkaten sus ya! Şike ile ilgili en son konuşacaklardansın. Birde yaptığın şey suçlama, elinde delil varsa konuşursun. iftira atıp mağduru oynama. Ülke futbolunu sen ve senin gibiler bitirdi. Artık gerçekten sus!!

Cevap Yaz 2 11 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title