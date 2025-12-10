Haberler

Geri dönecek mi? Mourinho'dan Real Madrid iddialarına net yanıt

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Real Madrid'e döneceği yönündeki iddiaları net bir şekilde reddetti. İspanyol basınında Mourinho'nun adı, Xabi Alonso'nun Real Madrid'den ayrılma ihtimali üzerine yeniden gündeme gelmişti. Ancak Mourinho, bu iddialara 'Konu kapalı' diyerek son verdi.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, son günlerde artan Real Madrid iddialarına basın toplantısında kesin bir dille karşılık verdi.

"KONU KAPANDI, ONU AÇAN SİZSİNİZ"

Real Madrid'in Xabi Alonso ile yolları ayırabileceği haberlerinin ardından İspanyol basınında Mourinho'nun adı yeniden gündeme taşınmıştı. Bir gazeteci, Mourinho'ya "Adınız Real Madrid için geçiyor, geri dönüş ihtimali var mı?" sorusunu yöneltti. Mourinho önce mimikleriyle konuyu önemsemediğini gösterdi, ardından, "Konuyu kapatmam gerekmiyor, çünkü zaten kapalı. Bu konu kapandı, onu açan sizsiniz" yanıtını verdi. Bu sözlerle Portekizli teknik adam, Real Madrid'e dönüş ihtimalini tamamen reddetti.

TARAFTARLARDA ÖZLEM VAR AMA…

Mourinho'nun adı Madrid yönetiminden değil, kulübün eski teknik direktörünü özleyen bazı Real Madrid taraftarları tarafından gündeme getirilmişti. Deneyimli çalıştırıcı ise bu söylentilere kapıyı net şekilde kapatarak dikkatleri tekrar Benfica'ya çevirdi.

Fatih Kayalı
Haberler.com / Spor
