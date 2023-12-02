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Geri döndüler! Samsunspor, Adana Demirspor'u deplasmanda dağıttı

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Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti.

Süper Lig'in 14. haftasında Yılport Samsunspor, deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk takım Samsunspor kazandı.

SAMSUNSPOR GERİ DÖNDÜ

Maçta geri düşen konuk takım Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada penaltıdan Olivier Ntcham, 45+4'te Carlo Holse ve 64. dakikada Marius Mouandilmadji attı.

Geri döndüler! Samsunspor, Adana Demirspor'u deplasmanda dağıttı

ADANA DEMİRSPOR ZORLADI AMA OLMADI

Ev sahibi Adana Demirspor'un gollerini ise 27. dakikada penaltıdan Mbaye Niang ve 70. dakikada Yusuf Barasi attı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

3 puanı alan ve iki maç aradan sonra kazanan Samsunspor, 11 puana yükseldi. Galibiyet hasreti dört maça çıkan Adana Demirspor ise 23 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Galatasaray'a konuk olacak. Samsunspor, ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Geri döndüler! Samsunspor, Adana Demirspor'u deplasmanda dağıttı

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

BLACK LİON:

SİYASETSPOR KÜMEYE İNŞALLAH

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