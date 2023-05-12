Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şimdi de seçimi bahane ediyorlar! Şampiyonlar Ligi finali yine İstanbul'dan alınabilir

Spor Haberleri

İngiliz basını, daha önce Şampiyonlar Ligi finalini 2 kez Türkiye'den alan UEFA'nın, İstanbul'da oynanması planlanan 2023 finalini cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle Portekiz'e verebileceğini iddia etti.

İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali için bomba bir iddia ortaya atıldı. 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'dan alınabilir.

Gerekçesi kriz çıkartır! Şampiyonlar Ligi finali üçüncü kez İstanbul'dan alınabilir

GEREKÇE SEÇİMLER

Daily Mail'in haberine göre; UEFA, Türkiye'deki seçimlerin ardından İstanbul'da huzursuzluk çıkması durumunda, Şampiyonlar Ligi finalinin Estadio da Luz'a alınması konusunda Portekiz Futbol Federasyonu ile görüşme gerçekleştirdi.

Gerekçesi kriz çıkartır! Şampiyonlar Ligi finali üçüncü kez İstanbul'dan alınabilir

DAHA ÖNCE İKİ KEZ ALDILAR

2019-20 yılında İstanbul'da oynanması planlanan final pandemi nedeniyle Portekiz'in Lizbon şehrine alınmıştı. 1 yıl sonra yine İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali, Türkiye'nin İngiliz hükümetinin Covid kırmızı listesinde bulunması sebebiyle yine Portekiz'e ancak bu kez Porto şehrine verilmişti.

Gerekçesi kriz çıkartır! Şampiyonlar Ligi finali üçüncü kez İstanbul'dan alınabilirDaily Mail'deki haber

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Cumhurbaşkanlığı Seçimi UEFA Şampiyonlar Ligi İstanbul Boğazı Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title