Gerçekler ortaya çıktı! İşte Jhon Duran'ın Fener'den neden yollandığı

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin vedasının hemen ardından kiralık sözleşmesi feshedilen Jhon Duran, Rusya'nın Zenit kulübüne imza attı. Sarı-lacivertli kulüpte büyük beklentilerle kadroya katılan Kolombiyalı golcünün ayrılığı, yaşanan sorunların ardından kaçınılmaz hale geldi.

RUSYA YOLU AÇILDI

Sezon başında Suudi Arabistan'dan transfer edilen Jhon Duran, kısa sürede performansından çok saha dışı davranışlarıyla gündeme geldi. Disiplinsiz tavırları nedeniyle kulüp içinde huzursuzluk yaratan genç oyuncunun bileti kesildi ve yollar ayrıldı. Duran, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Zenit'e transfer oldu.

ŞIMARIK VE İSTEKSİZ TAVIRLAR

Kulüp kaynaklarına göre Jhon Duran'ın şımarık ve aşırı rahat davranışları takım içinde ciddi rahatsızlık yarattı. Özellikle son bir ayda antrenmanlara isteksiz çıkması, teknik heyetin tepkisini çekti. Oyuncunun sahaya ve çalışmalara olan ilgisinin azalması, sürecin hızlanmasına neden oldu.

KULÜP İÇİNDE GERGİNLİK

Duran'ın zaman zaman takım arkadaşlarına ve kulüp personeline karşı sergilediği soğuk ve olumsuz tavırlar, kulüp içinde huzursuzluğu artırdı. Bu davranışların devam etmesi, oyuncunun takıma uyum sağlamasını imkânsız hale getirdi.

SARAN'IN ÇABASI YETMEDİ

Başkan Sadettin Saran, yeteneklerine inandığı Jhon Duran'ı kazanmak için yoğun çaba harcadı. Oyuncunun Türkiye'ye gelişinde yaşadığı ev krizini çözen Saran, Duran'la sık sık görüşerek moral vermeye çalıştı. Ancak yapılan tüm girişimler sonuçsuz kaldı.

KIRILMA NOKTASI KONYASPOR MAÇI

Genç golcünün umursamaz tavırları, teknik direktör Domenico Tedesco'yu da pes ettirdi. Özellikle Konyaspor maçında oyundan alındığı sırada hocasına yönelik yaptığı el ve kol hareketleri, ayrılık kararında kritik bir kırılma noktası oldu.

TAKIMDAN VETO GELDİ

Takım arkadaşlarının büyük bir bölümünün, Jhon Duran'ın takımda kalmasını istemediği öğrenildi. Genel pozitif havayı bozduğu düşünülen oyuncu için yönetim ve teknik heyet ortak kararla ayrılık yolunu seçti.