Geosis Boluspor ve Amed Sportif Faaliyetler Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanan maçta Geosis Boluspor ile Amed Sportif Faaliyetler, 0-0'lık skorla sahadan ayrıldı. Maçta toplam iki kırmızı kart ve bir sarı kart çıkarken, takımlar galibiyet elde edemedi.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Mehmet Akıncık, Kadir Akıllı
Geosis Boluspor : Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Dk. 90 Iskandarlı), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 69 Babacar), Jefferson, Hasani (Dk. 79 Liço), Mukairu, Onur Ulaş, Aleksic, Enes Alıç (Dk. 79 Berk Yıldız), Fethi Özer, Balbudia (Dk. 89 Eren Erdoğan)
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Cassubie (Dk. 46 Poko), Mehmet Murat Uçar, Traore, Uğur Adem Gezer, Sinan Kurt, Ömer Bayram, Adekanye (Dk. 80 Batuhan Tur), Mehmet Yeşil, Keita (Dk. 69 Alberk Koç), Moreno (Dk. 90+2 Veli Çetin)
Kırmızı kartlar: Dk. 51 Traore, Dk. 89 Alberk Koç (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kart: Dk. 70 Balbudia (Geosis Boluspoor)
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Geosis Boluspor ile Amed Sportif Faaliyetler 0-0 berabere kaldı.