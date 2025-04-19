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Geosis Boluspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 Mağlup Etti

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Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Geosis Boluspor, Sakarya'da oynanan maçta Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Jefferson'un 66. dakikada attığı gol belirleyici oldu.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Sarper Barış Saka, Haydar Avcı, Tuncay Ercan

Geosis Boluspor : Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen, Fethi Özer, Oulare, Enes Alıç, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 90+2 Liço), İshak Karaoğul (Dk. 90+2 Işık Kaan Arslan), Balburdia (Dk. 62 Jefferson), Aleksic, Mukairu (Dk. 90+5 Iskandarlı), Babacar (Dk. 62 Hüsamettin Yener)

Solwie Energy Fatih Karagümrük : Emre Bilgin, Atakan Rıdvan Çankaya, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp (Dk. 87 Ahmet Sivri), Doh, Johnson (Dk. 58 Muhammed Mert), Göktan Gürpüz (Dk. 58 Dovedan), Camacho, Serginho (Dk. 75 Gray), Wesley

Gol: Dk. 66 Jefferson (Geosis Boluspor )

Sarı kartlar: Dk. 17 Wesley, Dk. 82 Djilobodji (Solwie Energy Fatih Karagümrük ), Dk. 40 Balburdia, Dk. 82 Oğuz Kağan Güçtekin (Geosis Boluspor )

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Geosis Boluspor, Sakarya'da oynanan maçta Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

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Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
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