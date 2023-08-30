Genk, Adana Demirspor karşısında zorlu mücadele bekliyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Genk, Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Genk'in teknik direktörü Wouter Vrancken, maçın zorlu geçeceğini ve ateşli taraftar önünde mücadele edeceklerini belirtti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak Genk'in teknik direktörü Wouter Vrancken, "Sadece ateşli bir taraftarın önünde değil, aynı zamanda çok iyi takıma karşı mücadele edeceğiz." dedi.

Vrancken, maçın oynanacağı Yeni Adana Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Belçika'da kontrolün kendilerinde olduğunu ancak Adana'da durumun farklı olacağını düşündüğünü belirtti.

Genç bir ekip olduklarına dikkati çeken Vrancken, "Oyuncularımızın ateşli taraftarların önünde oynamayı seviyorlar. Futbolcu olmalarındaki ana sebep bu. Biliyorum ki kolay olmayacak. Sadece ateşli bir taraftarın önünde değil, aynı zamanda çok iyi takıma karşı mücadele edeceğiz. Bunun için hazırlandık. Elimizden gelenin en iyisini yapabilmek için buradayız." diye konuştu.

Vrancken, ilk iki ön elemede iyi mücadele gösterdiklerini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde Adana Demirspor'un ilk maçında da aynı etkiyi gösterdik. Fakat etkinlik noktasında tam olarak istediğimiz seviyede değiliz. Etkinliğimizi arttırmamız lazım. Yarın bu hava 90 dakika boyunca tam performans oynama şansımız yok. Onun için etkili oynamamız lazım. Anları iyi seçmemiz lazım. Bir şekilde takımı motive tutup devam edebilmemiz lazım."

"Buraya gelirken nelerle karşılaşacağımızı biliyorduk"

Genkli oyuncu Alieu Fadera da sakatlığının geçtiğini ve maça hazır olduğunu belirtti.

Stadın dolu olacağını bildiklerini aktaran Fadera, "Buraya gelirken nelerle karşılaşacağımızı biliyorduk. Taraftarı biliyoruz, stat kapasitesini biliyoruz. Sıcak hava probleminin bizim için sorun olacağını düşünmüyorum. Oynadığım mevki önemli değil. Takıma oynayarak katkı sağlamaktan dolayı mutluyum." açıklamasında bulundu.

Genk, Belçika'da oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Yukatel Adana Demirspor'u 2-1 yenmişti.