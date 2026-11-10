Gençlik ve Spor Bakanlığının 2027 bütçesinde bağımlılık payı yetersiz bulundu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2027 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

Yeni Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, bakanlık bütçesinde bağımlılıkla mücadele çalışmaları için ayrılan payın yetersiz kaldığını söyleyerek, "Anayasa'ya göre devletin görevi, gençleri uyuşturucu, alkol ve madde bağımlılığından, kumar ve kötü alışkanlıklardan korumaktır. Biz uyuşturucuyla mücadele için en azından kaynağınızın büyütülmesini istiyoruz." dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, "Gençlerin eğitimde, bilimde, teknolojide, sanatta, sporda daha ileriye gitmesi için 24 yıldır birçok politikayı hayata geçirdik." dedi.

AK Parti iktidarları döneminde yurt ve yatak kapasitesinin 2002 yılına göre 5 kat artırıldığını aktaran Ök, devlet yurtlarının artık sadece barınma değil kurslar ve sanatsal faaliyetlerle eğitim ve sosyalleşme fırsatları sunan yerler haline geldiğinin altını çizdi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Bakanlığın bütçesinin geçen yıla göre yüzde 33 oranında arttığını ancak gençlerin talep ve beklentilerinin karşılanması için bu artışın yetersiz kaldığını söyledi.

Üniversite öğrencilerine yönelik kredilere değinen Akay, "Gençler ve onların yaşadığı problemler adına biz de tekrar gündeme getirmiş olalım: Öğrencileri kredilerden kurtarıp bunları hibe, burs şekline döndürelim. Bu konuyu hep beraber yapabileceğimize inanıyorum." diye konuştu.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, hem eğitimde hem de istihdamda yer almayan 15-29 yaş aralığındaki gençlerin oranının çok yüksek olduğunu söyledi. Kaya, "Yapılan bağımsız araştırmalarda gençlerin yüzde 72'si, 'Arasam da kolay iş bulamam.' diyerek umutsuzluğunu dile getiriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının yaklaşık 400 milyar liralık bütçesinde bu işsizlik krizine karşı hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Spor Toto Teşkilatının şans oyunları konusunda düzenleyici kurum olduğunu dile getirerek, "Spor Toto'nun hem operatör hem düzenleyici olması bir sorun olarak önümüzde duruyor. Bir şans oyunları düzenleme kurumuna ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

"Gençlik için önemli fırsatlarla birlikte bazı tehditler de vardır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, sosyal medya başta olmak üzere kolay yoldan para kazanma güdüsüyle son dönemde illegal yollara yönelme, çeteleşme, sanal kumar gibi eğilimlerin artmasının kaygı verici olduğunu vurguladı.

Bağımlılığın da gençliği tehdit eden en önemli sorunlar arasında yer aldığını ifade eden Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda yürüttüğünüz önemli çalışmalar, öncülük ettiğiniz ve destek verdiğiniz projeler için teşekkür ediyoruz. Spor dahil birçok faaliyetiniz esasen bu amaca hizmet etse de bağımlılıkla etkin bir mücadele yürütülebilmesi için kaynaklar ve çalışmalarla birlikte kurumlar arası işbirliği de artırılmalıdır. Gençlik için önemli fırsatlarla birlikte bazı tehditler de vardır. Fırsatları değerlendirmek, riskleri bertaraf etmek, devletimiz adına sizlerin, ilgili kurumların görevidir. Zira gençlik gelecek aydınlığımızdır."

Aksu, özellikle büyük şehirlerdeki yurtlar ile üniversiteler arasındaki mesafelerin çok uzak olduğu yönünde şikayetler aldıklarını da aktardı.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, sporda şiddet ve ırkçılığın, üzerine gidilmesi gereken bir konu olduğunu ifade ederek, "Bu ciddi sorunun aşılması için Bakanlığın bir çalışma yapması ve bir kaynak oluşturması gerekiyor." dedi.

"Ülkede hakem yetiştiremiyor muyuz?"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, futbol müsabakalarında yabancı hakemlerin görev almasını eleştirerek, "VAR'da yabancı hakem, ortada yabancı hakem, şimdi de doğrudan MHK'nin başında yabancı hakem. Bu ülkede hakem yetiştiremiyor muyuz?" sorusunu yöneltti.

Adıgüzel, Trendyol Süper Lig maçlarının da TRT üzerinden yayımlanabileceğini dile getirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Gençlik ve Spor Bakanlığının, sporu tabana yayan, lisanslı sporcu sayısını artıran ve gençlere konforlu barınma imkanı sunan çalışmalarıyla insan kaynağına doğrudan yatırım yaptığını vurguladı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, 2002 yılında öğrenci burslarının, asgari ücretin yaklaşık dörtte birine denk geldiğini dile getirerek, "Bu oranı 2011 yılında yüzde 37'ye kadar yükseltmişsiniz ama ondan sonra radikal bir düşüş başlıyor. Burs miktarı her yıl düşmüş. Şu anda da asgari ücretin yüzde 14'üne denk geliyor." diye konuştu.

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, Bakanlığın gençlere bir istikamet çizmesi gerektiğini belirterek, "Bakanlığın böyle bir dönemde yapacağı en önemli şey, gençlere bir istikamet çizmek, bir strateji ve politika belirlemek. Ama yurt hizmeti gören bir Bakanlık halinde. Haklı olarak enerjisinin çoğunu şu anda yeni yurt yapma, yurtlarda öğrenciyi barındırma, bunlarla ilgili sorunları çözme gibi bir denklemde ilerliyor. Bu meşgaleden Bakanlık şu anda gençlere bir strateji belirlemeden yoksun." diye konuştu.

"Osimhen'i ve diğer sporcuları tedavileri için Kütahya'da ağırlamaktan memnuniyet duyarız"

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Galatasaray'ın maçlarını oynadığı RAMS Park'ın zeminiyle ilgili tartışmaları hatırlatarak, Kütahya'daki Dumlupınar Stadyumu'nun şu anda RAMS Park'tan daha iyi zemine sahip olduğunu belirtti.

Dumlupınar Stadyumunun giderilmesi gereken eksiklikleri bulunduğunu anlatan Erbaş, şöyle konuştu:

"Stadyumun aydınlatma, tribün güvenliği, soyunma odaları ve engelli erişimi gibi ihtiyaçları giderildiği takdirde, büyük karşılaşmaların Kütahya'da oynanmasının önü açılabilir. Saha zemininden dolayı sakatlanan başta Sayın Osimhen'i ve diğer sporcuları tedavileri için Kütahya'nın termal kaynakları ve fizik tedavi merkezlerinde ağırlamaktan da memnuniyet duyarız. 80 milyon dolarlık oyuncumuz yok ancak 80 milyon dolarlık futbolcuyu oynatacak saha zeminimiz var."

Komisyonda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlıyor.

Kaynak: AA