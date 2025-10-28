Haberler

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları arasında, yetenekli çocukların spor branşlarına yönlendirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın katılımıyla, İş Birliği Protokolü imza töreni gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları arasında, Türkiye Sportif Tarama Ölçümü ve Spora Yönlendirme Programı İş Birliği Protokolü imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasında düzenlenen imza törenine Bakan Dr. Osman Aşkın Bak ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar katıldı.

İmzalanan İşbirliği Protokolüyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları arasında, anasınıfından başlayarak 4. sınıf düzeyine kadar öğrenim gören yetenekli çocukların tespit edilerek spor branşlarına ve kulüplere yönlendirilmesi konusunda işbirliği yapılacak.

Protokol kapsamında, çocukların eğitimlerinin ve gelişimlerinin denetlenmesi konusunda da ortak çalışma yürütülecek.

