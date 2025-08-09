Bakanlık 4 bin 400 kişi alacak! İşte şartlar

Bakanlığın açıklamasına göre, taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2750 destek personeli (temizlik) 1150 koruma ve güvenlik görevlisi ve 500 destek personeli (bakım-onarım) olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapılacak. 2 bin 750 destek personeli (temizlik) alımı, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P94 puanı esas alınarak gerçekleştirilecek.

KPSS ŞARTI VAR

Adaylar başvurularını, 9 Ağustos saat 00.00'dan 17 Ağustos 23.59'a kadar e-Devlet'te Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak 150 koruma ve güvenlik görevlisi, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P93 puanı esas alınarak 1000 koruma ve güvenlik görevlisi ve KPSS P94 puanı esas alınarak 500 destek personeli (bakım-onarım) alınacak.

BAŞVURULAR ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK

