Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

GENÇLİK ve Spor Bakanı Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, TFF Başkanlığı'na seçilen Hacıosmanoğlu'nu tebrik ederek yeni görevinde kendisine başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu'na A Milli Takım forması takdim ettii.