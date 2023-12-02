Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytinburnu'nda Spor Tesisinin Açılışını Yaptı

SPOR Bakan Bak: Almanya'da evimizde gibi oynayacağız

Mustafa AKIN/İSTANBUL,(DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Milli Takımımız grubunda lider Almanya'ya gidiyor, bugün de kuralar çekiliyor. Almanya'da tüm statları gurbetçilerimiz dolduracak, evimizde gibi oynayacağız" dedi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından Beştelsiz Mahallesi'nde yapılan kapalı pazar yeri, otopark ve spor tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Amatör spor yöneticilerinin birer kahraman olduğunu dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Biz de öyle yetiştik. Burada tüm ailelere sesleniyoruz. Uyuşturucu ile mücadelede, bağımlılıkla mücadelede böyle tesisler çok önemlidir. Mahallenin çocukları buraya gelip toplanacak, birbirleriyle oynayacak, tanışacak ve kötü alışkanlıklardan korunacak. Bu tesislerle beraber artık dünyanın en büyük organizasyonlarını Türkiye yapıyor. Türkiye aranan ülke, organizasyonlar için, şampiyonlar için artık aranan ülke. Malumunuz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonasını İtalya ile beraber Türkiye organize edecek. Yapılan 38 tane stadyum var, 4-5 tane stat daha devam ediyor. Dünyanın en büyük kapalı spor salonları, spor tesisleri hep Türkiye'de, işte bunun için de çok gururluyuz. Sporcuların başarılarını görüyoruz. Milli Takımımız grubunda lider Almanya'ya gidiyor, bugün de kuralar çekiliyor. Almanya'da tüm statları gurbetçilerimiz dolduracak, evimizde gibi oynayacağız" ifadelerini kullandı.

ÖMER ARISOY: BİN 800 METREKARELİK ALANI EVLATLARIMIZIN DAHA İYİ SPOR YAPMASI İÇİN AYIRDIK

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise amatör spor kulüplerine destek açısından öncü bir belediye olduklarını dile getirerek, "Geçen sene burada toplandığımızda ne kadar heyecanlı olduğumu hatırlıyorum. Bugün daha da büyük bir heyecan var içimde. Verdiğimiz bir sözü daha yerine getiriyoruz. Burayı 1 yılda tamamladık. Toplam inşaat alanımız 21 bin metrekare, zemin katta kapalı pazar yerimiz var, cuma pazarını buraya taşıyacağız. Böylece komşularımız daha rahat alışveriş yapacak, Pazar esnafımız daha iyi şartlarda hizmet verecek. Artık Zeytinburnu'nda bir kapalı pazar alanı var. Bu cümleyi kurmak bize nasip oldu. Bu tesiste bin 800 metrekarelik alanı evlatlarımızın daha iyi spor yapması için ayırdık" diye konuştu.

Açıklamaların ardından tesisin kurdelesi minik sporcularla birlikte kesildi. Bakan Bak, tesis incelemesinde ise penaltı atışını rabona tekniğiyle kullandı.