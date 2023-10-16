Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032'ye ev sahipliği yapacağını açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını belirtti. Bakan Bak, yeni yapılan stadyumlar sayesinde bu başarının elde edildiğini söyledi. Ayrıca, Konya'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde gençlere yönelik yapılan projelerin önemini vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) Türkiye ve İtalya'nın ev sahipliği yapacağını belirterek, bunun yeni yapılan stadyumlar sayesinde olduğunu söyledi.

Bakan Bak, kentteki temasları kapsamında, Konya Valisi Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti.

Selçuklu Belediyesi tarafından Bosna Hersek Mahallesi'nde yaptırılan Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi'nin açılışına katılan Bak, gençlere kendi öğrenciliğinden örnekler vererek, kütüphanelerin çağa ayak uydurduğunu ama bilgiye ulaşmak için en önemli kaynak olduğunu vurguladı.

Bak, daha sonra Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nin temel atma törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin (TOHM) sporcu fabrikası olduğunu ifade eden Bak, Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nin de geleceğin sporcularının küçük yaşta keşfedilmesine olanak sağladığını söyledi.

Daha sonra, Karatay Belediyesi Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nin açılış törenine katılan Bak, burada yaptığı konuşmada, Konya'nın spor şehri olduğunu, kentte nitelikli spor tesislerinin bulunduğunu söyledi.

Bu tesislerin gençler için önemli olduğunu belirten Bak, şöyle konuştu:

"Gençlerimizi başta uyuşturucu olmak üzere kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için böylesine önemli tesislere ihtiyacımız var. Bir kültür oluşuyor, kültürlü bir gençlik oluşuyor, okuyan bir gençlik oluşuyor. Bu bizleri mutlu ediyor. Malumunuz ülkemizde teknoloji alanında, uzay alanında, havacılık alanında Teknofest dalgası var. Sayın Cumhurbaşkanımız da onları 'Teknofest gençliği'yle ifade ediyor. Artık dünyada teknolojide söz sahibi, savunma sanayinde söz sahibi şirketlerimiz var. Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye var. Bizim en büyük sermayemiz, en büyük gücümüz gençlerimiz. İşte bu gençlerimizi en güçlü şekilde, en iyi şekilde yetiştirmek için hem hükümetimiz, hem Milli Eğitim Bakanlığımız, hem Gençlik ve Spor Bakanlığımız, hem de belediyelerimizle ortak çalışıyoruz."

Bak, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) Türkiye ve İtalya'nın ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bunun sebebi de yapılan 38 yeni stadyum. Dünyanın en yeni stadyumlarına, Avrupa'nın en iyi stadyumlarına Türkiye sahip. İşte bu nedenle bir spor ülkesi Türkiye, gençlerin ülkesi Türkiye, 85 milyon nüfusuyla bölgenin güçlü ülkesi Türkiye geliyor. Sizlerin sayesinde geliyor. Gençlerimizin sayesinde geliyor. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde geliyor."

Programa Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bazı milletvekilleri ve gençler katıldı.