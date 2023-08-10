Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli güreşçileri kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile milli güreşçiler Taha Akgül ile Rıza Kayaalp'i kabul etti. Kabulde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları hazırlık süreci ele alındı ve çalışmalar değerlendirildi.