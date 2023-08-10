Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli güreşçileri kabul etti
Spor Haberleri
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile milli güreşçiler Taha Akgül ile Rıza Kayaalp'i kabul etti. Kabulde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları hazırlık süreci ele alındı ve çalışmalar değerlendirildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile milli güreşçiler Taha Akgül ile Rıza Kayaalp'i kabul etti.
Bakanlık merkez binada gerçekleşen kabulde, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları hazırlık süreci ele alındı, çalışmalar değerlendirildi. Kabulde milli sporcular ve Federasyon Başkanı Şeref Eroğlu, Bakan Osman Aşkın Bak'a hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor