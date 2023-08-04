Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malazgirt 1071 Anma Programı'na katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 952. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'nın basın toplantısına katıldı. Bakan Bak'ın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da toplantıda yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 952. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'nın basın toplantısına katıldı.

Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı'nda düzenlenen toplantıda Bakan Bak'ın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan yer aldı.

Osman Aşkın Bak, toplantıda yaptığı konuşmada, "Malazgirt'in ruhu ve gençlerimizin beynine nakşedilmesi çok önemli. Bu topraklara yerleşmemiz ve bu süreçlerin hepsi çok önemli değerler. Bakanlık olarak bu sürecin aktif olarak içinde yer alıyoruz. Birçok değeri ortaya koyuyoruz. Oraya getirdiğimiz gençlerimize çeşitli aktiviteler sağlıyoruz. Gençlerimize bu ülkenin milli ve manevi değerlerini aşılamaya devam ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak Okçular Vakfı ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile iç içe olduklarının altını çizen Bakan Bak, "Defalarca Malazgirt'te bulundum. Önemli bir sorumluluk. Cumhurbaşkanı'mızın dünyaya verdiği mesajlar çok önemli. Bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Değerleri gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Burayı yurt yapan Sultan Alparslan'a ve aziz şehitlerimize saygılarımızı arz ediyoruz. Gençlerimizle orada olacağız." şeklinde görüş belirtti.