Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kemerburgaz Kapalı Yüzme Havuzu'nun Temel Atma Törenine Katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eyüpsultan Belediyesi iş birliğiyle yapılacak Kemerburgaz Kapalı Yüzme Havuzu'nun temel atma törenine katıldı. Törene Bakan Bak'ın yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, protokol üyeleri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı. Osman Aşkın Bak, temel atma töreninde yaptığı açıklamada, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projelerinin devam ettiğini belirterek, 'Bu proje sayesinde 6 milyon 750 bin çocuğumuza yüzme öğrettik. Bu yılki hedef 3 milyon daha ilave etmek. Birçok ilde yüzme havuzları inşa ediyoruz. Bu güzel ülkenin çocuklarının sporu bir yaşam tarzı haline getirmesini hedefliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eyüpsultan Belediyesi iş birliğiyle yapılacak Kemerburgaz Kapalı Yüzme Havuzu'nun temel atma törenine katıldı.

Törene Bakan Bak'ın yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, protokol üyeleri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Osman Aşkın Bak, temel atma töreninde yaptığı açıklamada, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projelerinin devam ettiğini belirterek, "Bu proje sayesinde 6 milyon 750 bin çocuğumuza yüzme öğrettik. Bu yılki hedef 3 milyon daha ilave etmek. Birçok ilde yüzme havuzları inşa ediyoruz. Bu güzel ülkenin çocuklarının sporu bir yaşam tarzı haline getirmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da gerçekleştirilen spor atılımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rolüne vurgu yapan Bakan Bak, "Son 21 yılda Türkiye'ye binlerce tesis yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Bugün de bir tesisimizin temelini atacağız. 6 ay içinde bitireceğiz ve bu mahallenin çocuklarına hediye edeceğiz. Yaz spor okullarında milyonlarca çocuğumuza hizmet ediyoruz. Bu tesisler sayesinde yetişen sporcuların uluslararası başarılarını görüyoruz. Voleybolda milli takımlarımızın şampiyon olması ve diğer branşlarda gelen madalyalar... Bu yıl 3 bin 167 madalya kazandık. Bu artarak devam ediyor. Ülkemizin gelişmesi için bunlar çok önemli. Spor ülkesi olma yolundayız. Bakanlık olarak deprem bölgemizde oluşturduğumuz konteyner kentlerde çocuklara seyyar yüzme havuzları sayesinde yüzme öğretiyoruz. Depremin travmalarının bitmesi için çalışıyoruz. Her zaman gençlerimizin ve çocuklarımızın emrindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Eyüpsultan'a 3. yüzme havuzunu kazandıracaklarını aktaran Deniz Köken ise, "Bu ülkeye iyi eserler bırakmaya gayret ediyoruz. Yaklaşık 60-65 bin nüfusa ve iki mahallemizin ortasına denk gelen bir havuz olacak. Gençler için toplam 33 tesisimiz var. Artarak da devam edecek. Hayırlı olsun." şeklinde görüş belirtti.