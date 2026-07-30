Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kağıthane'de genç sporcularla buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları Şöleni'ne katıldı.

Kağıthane Hasbahçe Stadı'ndaki törene Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Kağıthane Kaymakamı Yüksek Kara ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, sporcular ve aileleri katıldı.

Kortej yürüyüşüyle başlayan programda Kağıthaneli sporcular çeşitli branşlarda gösteriler yaptı.

Organizasyonda konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, velilerin çocuklarını spora yönlendirmesi gerektiğini belirterek "Türkiye'nin dört bir yanında spor tesisleri yapmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi ve gençlere verdiği değer nedeniyle Türkiye bir spor devrimi yaşamaktadır. Her yerde spor tesislerimiz var. Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Yatırımlar, spor salonları, yüzme havuzları, atletizm pistleri ve statlar Türkiye'ye kazandırıldı. Yaz okulları çok önemli. Lütfen çocuklarınızı spor tesislerine getirin ve spor yapmalarını sağlayın. Sporun iyileştirici gücü çok önemli. Spor çocukların özgüvenini arttırıyor. Özgüvenleriyle kendilerini nasıl ifade ettiklerini görüyorsunuz. Çocuklarının kişiliklerinin gelişmesinden veliler de memnun." diye konuştu.

Kağıthane'deki spor yatırımlarına desteklerinin devam edeceğini aktaran Osman Aşkın Bak, şöyle devam etti:

"Yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle yaklaşık 12 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik. Bir çocuğun boğulması hepimizi üzer. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Türkiye'nin dört bir yanında yüzme havuzu yaptık. Kağıthane Belediyesi'nin çeşitli bölgelerindeki projelere destek oluyoruz. Kağıthane'ye 1 milyar liralık spor tesisini kazandırıyoruz. Aileler için en önemli görevlerimizden biri bağımlılıkla uyuşturucu, içki, kumar ve dijital bağımlılıkla mücadele. Çocuklarımızın telefondan uzak durduğu zaman antrenmana geldikleri zaman, ders çalışmaları için de yine uzak durmaları gerekiyor. Daha sağlıklı olmaları ve özgüvenlerinin artması için tesislerimize bekliyoruz. Ülkemizin gençlerinin spor yapmasını sağlamaya devam edecğiz. Sporcu sayımız 20 milyona yaklaştı. Bayan voleybol milli takımımız, Dünya Milletler Ligi'nde şampiyon oldu. Basketbolcularımız geçen sene Avrupa ikincisi oldu. Rıza Kayaalp 13. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Sporda büyük devrimler var. Her şey gençlerimiz ve sporun çocuklarımıza sağladığı özgüven için. Çocuklarımıza destek veren Kağıthane belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Mevlüt başkan sizler için çok çalışıyor. Mevlüt başkan proje getirecek, biz de tesis yapmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Spora, gençlere çok büyük destek veriyor. Büyüyen Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Hep beraber Türk sporunun kalkınması için çalışacağız. Sizleri çok seviyoruz, iyi ki varsınız."

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise "Sporla ilgili yatırımlarımız devam ediyor. Nurtepe'de yüzme havuzu yapıyoruz. Hasbahçe Sahası'nı ve Abide-i Hürriyet sahasını yeniledik. Seyrantepe'de de havuz projemiz var. Sayın bakanımız bu projelerde destek veriyor. Teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA