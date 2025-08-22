Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Gösteri Maçında Ter Döktü

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Gösteri Maçında Ter Döktü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, U16 Türkiye Şampiyonu Küçükada Spor Kulübü ile oynanan gösteri maçına katıldı. Bakan Bak, maçta forma giyerek takımının 8-4 galibiyetine katkıda bulundu.

GÖSTERİ MAÇINA ÇIKTI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adnan Menderes Üniversitesi Binali Yıldırım Stadyumu'nda, U16 Türkiye Şampiyonu Küçükada Spor Kulübü ile yapılan gösteri maçına katıldı. Formasını giyerek AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Ömer Özmen ve il protokolü ile birlikte yeşil sahaya çıkan Bakan Bak, yarım saat süren maçta ter döktü. Maçın başlama vuruşunu AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş yaptı. Maçin ilk gölünü Bakan Bak kaydetti. Karşılaşmayı Bakan Bak'ın takımı 8-4 kazındı.

Nevra UÇKAÇ- Mert CONA / AYDIN, DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi

10 ilde kapsamlı seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Erbil, 6. kez nikah masasına oturacak

6. kez nikah masasına oturuyor! Evleneceği isim de tarih de belli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.