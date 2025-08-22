Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Gösteri Maçında Ter Döktü

GÖSTERİ MAÇINA ÇIKTI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adnan Menderes Üniversitesi Binali Yıldırım Stadyumu'nda, U16 Türkiye Şampiyonu Küçükada Spor Kulübü ile yapılan gösteri maçına katıldı. Formasını giyerek AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Ömer Özmen ve il protokolü ile birlikte yeşil sahaya çıkan Bakan Bak, yarım saat süren maçta ter döktü. Maçın başlama vuruşunu AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş yaptı. Maçin ilk gölünü Bakan Bak kaydetti. Karşılaşmayı Bakan Bak'ın takımı 8-4 kazındı.

Nevra UÇKAÇ- Mert CONA / AYDIN, DHA