Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Gösteri Maçına Katıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, U16 Türkiye Şampiyonu Küçükada Spor Kulübü ile yapılan gösteri maçına katılarak maçın ilk golünü attı ve takımıyla birlikte maçı 8-4 kazandı.
GÖSTERİ MAÇINA ÇIKTI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adnan Menderes Üniversitesi Binali Yıldırım Stadyumu'nda, U16 Türkiye Şampiyonu Küçükada Spor Kulübü ile yapılan gösteri maçına katıldı. Formasını giyerek AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Ömer Özmen ve il protokolü ile birlikte yeşil sahaya çıkan Bakan Bak, yarım saat süren maçta ter döktü. Maçın başlama vuruşunu AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş yaptı. Maçin ilk gölünü Bakan Bak kaydetti. Karşılaşmayı Bakan Bak'ın takımı 8-4 kazındı.
Nevra UÇKAÇ- Mert CONA Kamera: Gökhan KILIÇ/ AYDIN, DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor