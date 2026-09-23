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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ildeki tesislere vatandaşları davet etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Spor Haftası'nda 81 ilde sporun olduğu her yerde hareketlilik yaşandığını belirterek vatandaşları tesislere davet etti. 23-30 Eylül'de düzenlenen etkinliklerle spor ve hareketli yaşamın yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Avrupa Spor Haftası kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde spor etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Spor Haftası'nda 81 ilde, park ve sokaklar başta olmak üzere sporun olduğu her yerde hareketlilik ve coşkunun yaşandığını belirtti.

Ülkenin dört bir yanındaki gençlik ve spor tesislerine vatandaşları davet eden Bakan Bak, "Avrupa Spor Haftası'nda bu gücü ve heyecanı hep birlikte paylaşmak için sizleri de ülkemizin dört bir köşesindeki gençlik ve spor tesislerimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Spor Haftası kapsamında 23-30 Eylül tarihlerinde düzenlenen etkinliklerle sporun ve hareketli yaşamın yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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